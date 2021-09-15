Доработка сайта на WordPress

Системы управления (CMS)Завершен1 заявка36 просмотров
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Добрый день, необходимы работы по сайту по следующему алгоритму : 

    1. Доработки сайта dev. Первоначальное клонирование на локальную машину разработчика и подключение существующего репозитория bitbucket (git) с тестовыми данными в базе данных, данные предоставляет заказчик. В репозитории сейчас находятся только темы и плагины wordpress, при необходимости можно подключить другие файлы.2. Все изменения сохраняются в репозитории, разворачиваются на сервере, после чего проверяются и утверждаются заказчиком3. После утверждения изменения разворачиваются на боевом сервере  средствами bitbucket
Список работ отправлен в лс.
WordPressДоработка сайта на WordPress
3 года назад
Ilias_7
Илья 
38 летРоссия
3 года в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
gratta
37 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
16 часов назад
3 года назад
$1140
15 дней
Все выполнено
Спасибо за интересный проект. Хорошая постановка задачи, четкая оплата. Рекомендую.