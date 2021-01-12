Доработка сайта на cms Moodle

Системы управления (CMS)Закрыт2 заявки1004 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Переделать структуру курса, урока и записи на курс

Парсинг программы обучения

Внутренний чат (сделать доступность написания к администратору и отдельно к учителю)

Встроить привязку календаря к учебному плану по неделям

Добавить возможность редактирования тестовых заданий, уведомления учителя о завершении теста

Вывод оценок в таблицу успеваемости ученика переделать

Более подробно можно связаться по любому мессенджеру.

3 года назад
pavelg88
Павел 
35 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
21 час назад