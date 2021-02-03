Нужно поправить уже имеющийся сайт.

Системы управления (CMS)Завершен5 заявок490 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Есть сайт giftplace.com.ua, там нужно сделать правки по нашему тз, на сайте и в админке. На все правки есть псд файлы. 

3 года назад
mrvintage1592
27 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
vladislav02
Владислав 
23 годаУкраина
4 года в сервисе
Был
2 года назад
44 отзыва(-1)
3 года назад
$230
22 дня
Доволен сотрудничеством, всегда выходил на связь. Качественно сделал свою работу. Спасибо за работу. Буду обращаться ещё.
Всё отлично! Спасибо!
  • Похожие заказы

  • Интеграция верстки на CMS Wordpress

    Нужно сделать [b]интеграцию верстки на CMS Wordpress.[/b] Верстка одна страница, но в ней несколько секций с контентом, который должен добавляться из админки. Более подробное ТЗ скину кандидатам. В откликах указывайте[b] примеры ваших работ[/b] по интеграции [b]на Wordpress. [/b]Кандидаты будут ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)20 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Веб-сайт на odoo

    Небольшой веб-сайт на odoo для учебного сайта: [list=1][*]Авторизация и регистрация пользователей[*]Редактирование профиля пользователя[*]Создание расписания занятий[*]Создание групп[*]Возможность отмечать посещения[*]Возможность выкладывать задания и проставлять оценки[*]Загрузка и скачивание документов[/list]

    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Правки по сайту (Битрикс)

    $68

    Нужно довести до ума сайт на Битрикс. Для примера, в ТЗ будут задачи по типу заменить на страницах h2 на h1 с сохранением дизайна, сделать редиректы, поправить ссылки, оптимизировать скорость загрузки сайта, подключить и настроить микроразметку, исправить ...

    Системы управления (CMS)7 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Редизайн сайта

    Есть сайт http://www.lombard98.ru/, к нему есть практически готовый дизайн, за исключением нескольких страниц (доделывается в процессе). https://www.figma.com/file/HlBUn3bMpGsmZyJRelzJAV/Untitled Есть частичная верстка (при необходимости может быть до конца сверстан, чтобы удешевить). Необходимо натянуть на cms codeigniter. Все должно меняться, должна быть ...

    Дизайн сайтаРедизайн сайта
    Системы управления (CMS)5 заявок
    Закрыт
    3 года назад