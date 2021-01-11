Интеграция верстки на CMS Wordpress

Системы управления (CMS)Закрыт20 заявок1136 просмотров
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Нужно сделать интеграцию верстки на CMS Wordpress.

Верстка одна страница, но в ней несколько секций с контентом, который должен добавляться из админки.

Более подробное ТЗ скину кандидатам.

В откликах указывайте примеры ваших работ по интеграции на Wordpress. Кандидаты будут отбираться по опыту.

WordPress
3 года назад
julia1897j
Юлия 
29 летРоссия
3 года в сервисе
Была
3 года назад