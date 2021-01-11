Интеграция верстки на CMS Wordpress

Нужно сделать интеграцию верстки на CMS Wordpress.

Верстка одна страница, но в ней несколько секций с контентом, который должен добавляться из админки.

Более подробное ТЗ скину кандидатам.

В откликах указывайте примеры ваших работ по интеграции на Wordpress. Кандидаты будут отбираться по опыту.