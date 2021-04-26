Создаю современный Web/UX/UI дизайн с прицелом на бизнес-задачи клиентов и увеличение прибыли
Работаю с популярными и востребоваными инструментами
Figma
Illustrator
Photoshop
Adobe XD
Webflow
Кроме дизайна также занимаюсь разработкой веб-сайтов:
HTML/CSS - верстка
Разработка SPA на React
Разработка тем и плагинов под WordPress
Занимаюсь всеми этапами создания современных и удобных интерфейсов
Идея
Скетчинг
Прототипирование
Дизайн
Адаптивность
Готовый результат
Все правки БЕСПЛАТНО!
Абсолютно бесплатно, внесу любые правки в проект! Нет идиотизма вроде количества наборов правок.
Работаю по предоплате или через безопасную сделку
С удовольствием пообщаюсь!
В отличие от многих других без проблем обсуждаю все голосом по скайпу или телеграму. Есть вопросы? Давайте созвонимся и все обсудим!
Email -- [email protected]
Telegram -- https://t.me/vitberezovsky
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Отзывы заказчиков
$100
10 баллов
4 года назад
WordPress
Исполнитель всегда на связи , пунктуальный Работу выполнил , Рекомендую !
Ответный отзыв
Aдекватный заказчик!
$20
10 баллов
4 года назад
WordPress
Задание было сделано качественно. Рекомендую!
Ответный отзыв
Заказчик очень общительный, было приятно работать