Создаю современный Web/UX/UI дизайн с прицелом на бизнес-задачи клиентов и увеличение прибыли

Работаю с популярными и востребоваными инструментами

Figma

Illustrator

Photoshop

Adobe XD

Webflow

Кроме дизайна также занимаюсь разработкой веб-сайтов:

HTML/CSS - верстка

Разработка SPA на React

Разработка тем и плагинов под WordPress

Занимаюсь всеми этапами создания современных и удобных интерфейсов

Идея

Скетчинг

Прототипирование

Дизайн

Адаптивность

Готовый результат

Все правки БЕСПЛАТНО!

Абсолютно бесплатно, внесу любые правки в проект! Нет идиотизма вроде количества наборов правок.

Работаю по предоплате или через безопасную сделку

С удовольствием пообщаюсь!

В отличие от многих других без проблем обсуждаю все голосом по скайпу или телеграму. Есть вопросы? Давайте созвонимся и все обсудим!

Email -- [email protected]

Telegram -- https://t.me/vitberezovsky

Skype -- https://join.skype.com/invite/E7vFP1BMRBQE