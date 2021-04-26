090206vitalik

Виталий Березовський 090206vitalik

 
23 года
5 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Создаю современный Web/UX/UI дизайн с прицелом на бизнес-задачи клиентов и увеличение прибыли

Работаю с популярными и востребоваными инструментами

  • Figma

  • Illustrator

  • Photoshop

  • Adobe XD

  • Webflow

Кроме дизайна также занимаюсь разработкой веб-сайтов:

  • HTML/CSS - верстка

  • Разработка SPA на React

  • Разработка тем и плагинов под WordPress

Занимаюсь всеми этапами создания современных и удобных интерфейсов

  • Идея

  • Скетчинг

  • Прототипирование

  • Дизайн

  • Адаптивность

  • Готовый результат

Все правки БЕСПЛАТНО!

Абсолютно бесплатно, внесу любые правки в проект! Нет идиотизма вроде количества наборов правок.

Работаю по предоплате или через безопасную сделку

С удовольствием пообщаюсь!

В отличие от многих других без проблем обсуждаю все голосом по скайпу или телеграму. Есть вопросы? Давайте созвонимся и все обсудим!

Email -- [email protected]

Telegram -- https://t.me/vitberezovsky

Skype -- https://join.skype.com/invite/E7vFP1BMRBQE

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Отзывы заказчиков

Cyxik
58 лет
4 года в сервисе
Был
2 месяца назад
$100
10 баллов
4 года назад
WordPress - доработка
WordPress
Исполнитель всегда на связи , пунктуальный Работу выполнил , Рекомендую !
Aдекватный заказчик!
Ответный отзыв
Alexscherbakov
Алексей 
32 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
$20
10 баллов
4 года назад
Доработки темы WordPress
WordPress
Задание было сделано качественно. Рекомендую!
Заказчик очень общительный, было приятно работать
Ответный отзыв