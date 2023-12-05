система, состоящая из пяти основных сервисов, взаимодействующих между собой и с внешними акторами – клиентом и водителем. 1. Client Service – сервис, который обрабатывает запросы клиента, включая создание, получение и управление информацией о поездках. Использует Kafka ...
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Портування програми з Qt 4 на Qt 6
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