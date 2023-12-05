Портування програми з Qt 4 на Qt 6

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Портування програми з Qt 4 на Qt 6

12 дней назад
Виталий
21 годУкраина
3 года в сервисе
Был
10 дней назад
Заявки фрилансеров
Павел
22 года
9 месяцев в сервисе
Был
2 дня назад
2 отзыва
12 дней назад
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