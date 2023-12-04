Систему, состоящая из пяти основных сервисов на GO

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система, состоящая из пяти основных сервисов, взаимодействующих между собой и с внешними акторами – клиентом и водителем.

1. Client Service – сервис, который обрабатывает запросы клиента, включая создание, получение и управление информацией о поездках. Использует Kafka для взаимодействия с другими сервисами и базу данных MongoDB для хранения информации.

2. Trip Service – сервис, отвечающий за управление данными поездок. Обменивается данными с Client Service через Kafka и использует PostgreSQL для хранения информации.

3. Driver Service – сервис для работы с водителями, включая управление информацией о водителях и их доступности. Также использует Kafka для обмена сообщениями и MongoDB.

4. Location Service – сервис, предоставляющий информацию о местоположении, который может быть использован для отслеживания местоположения водителей в реальном времени. Сохраняет данные в PostgreSQL.

5. Offering Service – дополнительный сервис, который, связан с предложениями услуг клиентам и работает напрямую с Client Service.

Проект подразумевает использование асинхронного обмена сообщениями для интеграции сервисов, а также использование разных типов баз данных в зависимости от требований к хранению данных.

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