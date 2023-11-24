Виконати завдання у Access та простенька робота з SQL

В результате выполнения запроса необходимо получить информацию о товарах с одинаковыми ценами и просуммированным количеством, а также товары с более высокой ценой, но при условии, если более дешевый товар представлен в количестве меньше 4х штук. ...
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Потрібно виконати 4 задачі у Access, та дві за допомогою SQL, для навчання. Кому цікаво, пишіть у повідомленнях, про все розповім.
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