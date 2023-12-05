Парсинг бази даних

$300
Базы данныхЗавершен4 заявки24 просмотра
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Потрібно виконати парсинг данних учасників заходу, доступ до якого відкритий через реєстрацію мобільного додатку

Необхідна інформація щодо учасників: Ім'я, Прізвище, Локація, Назва компанії, Посада, Інтереси

18 дней назад
AnnaChernuhina
37 летУкраина
год в сервисе
Была
17 дней назад
Выбранный исполнитель
PlayerX
31 годУкраина
2 года в сервисе
Был
20 часов назад
18 дней назад
$300
1 день
UAHUSDT
Робота виконана швидко і якість дуже висока. Незважаючи на складність самої платформи для пошуку даних - все виконано на відмінно
Дякую за ваш відгук! Радий, що результат вам сподобався, не зважаючи на деякi труднощi. Якщо у вас виникнуть будь-які інші завдання - звертайтесь!