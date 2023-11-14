База

$35
Базы данныхОткрытнет заявок3 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

так мне нужно еще данные теперь косательно футбола, так приблизительно нужно 300000 матчей + - 10000 терпимо, что нужно в каждом матче прошедшем в флешскор доступна статистика конечно же без учета не понятных лиг. ну список я конечно вам могу дать но думаю что в принципе вы и сами с можете понять где предлогается а где нет. так вот нужны следующие статистические данные. 1. владения обеих команд 2. атаки обеих команд, 3. опасные атаки обеих команд, 4. удары обеих команд, 5. удары в створ обеих команд, удары мимо обеих команд, заблокированые удары обеих команд, угловые обеих команд офсайты обеих команд желтые карточки обеих команд фолы обеих команд названия чемпионата дата матча названия команд коэффициент на п1 x п2 и счет матча. вы это так же легко можете с парсить с флешскор как я уже и говорил.

месяц назад
Шерзод
Узбекистан
2 месяца в сервисе
Был
16 дней назад
Заявки фрилансеров
Нет заявок фрилансеров
  • Похожие заказы

  • Ищу готовое решение для парсинга данных с маркетплейсов

    Ищу готовое решение для парсинга данных с маркетплейсов! Привет! ?? Если ты готов предоставить готовое решение, я буду благодарен за возможность обсудить сотрудничество. ? Спасибо заранее за твою помощь!

    Базы данных2 заявки
    Закрыт
    6 дней назад

  • Мастер Excel (аналитик)

    $5

    Работа разовая, с последующим привлечением (периодически будут изменяться алгоритмы работы). Цель: необходимо будет сравнивать файлы фин.отчётов ВБ с шаблонами отчётов 1С. Обязанности: технические корректировки сравнение файлов ...

    Базы данных8 заявок
    Закрыт
    8 дней назад

  • Коэффициенты

    $15

    так нужны коэффициенты за 2019 по 2023 всех баскидбольных матчей. как должна выглядить база 1 строка названия чемпионата 2 3 строка коэффициенты на команды 4 строка счет матча.

    Базы данных3 заявки
    Закрыт
    9 дней назад

  • Легкое задание в Microsoft Access

    $3

    Нужно сделать домашнее задание в Microsoft Access. Это 11-й класс школьной программы. Оплата 100 грн. Плюс со временем будет еще несколько подобных заданий. Готов работать на постоянной основе. Само задание в видео: https://youtu.be/LKHF_xOKMrQ

    Базы данных1 исполнитель
    Завершен
    месяц назад

  • Спарсить данные из мобильного приложения

    Задача: сделать так, чтобы данные приложения Poizon ( https://apps.apple.com/app/id1012871328) выгружались в табличку по заданным полям , то есть чтобы переносились названия, цены, описания и тд товаров. (Poizon - маркетплейс) Для общего понимания, хочу сделать ...

    Базы данных3 заявки
    Закрыт
    11 дней назад

  • Аудит смарт-контрактов

    $3000

    Мы ищем опытного аудитора смарт-контрактов для проведения тщательного аудита наших существующих смарт-контрактов. Аудитор рассмотрит кодовую базу, выявит потенциальные уязвимости или риски и предоставит рекомендации по улучшению. Идеальный кандидат должен иметь глубокое понимание технологии блокчейн и ...

    Базы данныхнет заявок
    Закрыт
    15 дней назад

  • Создание простой модели машинного обучения средствами MS Azure

    Требуется: датасет в формате .csv, готовый и рабочий эксперимент Azure ML, презентация с подробными скриншотами эксперимента и с описанием выполняемых действий, оформление не требуется. Данные на усмотрение исполнителя, важно пройти все шаги, указанные ниже. ...

    Базы данных1 заявка
    Закрыт
    месяц назад