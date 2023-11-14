так мне нужно еще данные теперь косательно футбола, так приблизительно нужно 300000 матчей + - 10000 терпимо, что нужно в каждом матче прошедшем в флешскор доступна статистика конечно же без учета не понятных лиг. ну список я конечно вам могу дать но думаю что в принципе вы и сами с можете понять где предлогается а где нет. так вот нужны следующие статистические данные. 1. владения обеих команд 2. атаки обеих команд, 3. опасные атаки обеих команд, 4. удары обеих команд, 5. удары в створ обеих команд, удары мимо обеих команд, заблокированые удары обеих команд, угловые обеих команд офсайты обеих команд желтые карточки обеих команд фолы обеих команд названия чемпионата дата матча названия команд коэффициент на п1 x п2 и счет матча. вы это так же легко можете с парсить с флешскор как я уже и говорил.