Нужно сделать домашнее задание в Microsoft Access. Это 11-й класс школьной программы. Оплата 100 грн. Плюс со временем будет еще несколько подобных заданий. Готов работать на постоянной основе. Само задание в видео: https://youtu.be/LKHF_xOKMrQ
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Написать код VBA , все детали дам
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