Расширение БД существующего сайта

Нужно сделать домашнее задание в Microsoft Access. Это 11-й класс школьной программы. Оплата 100 грн. Плюс со временем будет еще несколько подобных заданий. Готов работать на постоянной основе. Само задание в видео: https://youtu.be/LKHF_xOKMrQ