Есть готовый проект электронного дневника на codeigniter. Не хватает нескольких функций для определенных нужд. Требуется доработать.
Диаграмму, которая будет меняться в зависимости от ввода новых данных
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо статичную версию этой диаграммы превратить в автоматическую. Вводим данные по увеличению прибыли-показатели меняются местами автоматически, на первое место выходит человек с наибольшей прибылью. Также крайне важно оставить цвета и детали такими же, вплоть до картинок.
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