Диаграмму, которая будет меняться в зависимости от ввода новых данных

$25
Базы данныхОткрыт4 заявки26 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо статичную версию этой диаграммы превратить в автоматическую. Вводим данные по увеличению прибыли-показатели меняются местами автоматически, на первое место выходит человек с наибольшей прибылью. Также крайне важно оставить цвета и детали такими же, вплоть до картинок.

18 дней назад
Гость
18 дней в сервисе
Был
18 дней назад
Файлы доступны только авторизованным пользователям
Заявки фрилансеров
Юрий
37 лет
13 дней в сервисе
Был
6 дней назад
12 дней назад
Антон
23 года
3 года в сервисе
Был
18 часов назад
17 дней назад
Александр
28 лет
4 месяца в сервисе
Был
15 часов назад
18 дней назад
Олександр
37 лет
10 лет в сервисе
Был
33 минуты назад
43 отзыва
18 дней назад
  • Похожие заказы

  • Электронный дневник

    Есть готовый проект электронного дневника на codeigniter. Не хватает нескольких функций для определенных нужд. Требуется доработать.

    Базы данных1 заявка
    Закрытнет даты

  • Разработка базы данных PostgreSQL

    Нужно сделать задания для университета, создать базу данных гостиницы которая будет иметь 3 ограничения, два представления(обновляемое и не обновляемое), 3 процедуры(одна с входными и выходными параметрами, процедуры с курсором и процедуры которые вызывают другие хранимые ...

    PostgreSQL
    Базы данных1 исполнитель
    Завершен
    6 дней назад

  • Ищу готовое решение для парсинга данных с маркетплейсов

    Ищу готовое решение для парсинга данных с маркетплейсов! Привет! ?? Если ты готов предоставить готовое решение, я буду благодарен за возможность обсудить сотрудничество. ? Спасибо заранее за твою помощь!

    Базы данных2 заявки
    Закрыт
    6 дней назад

  • Мастер Excel (аналитик)

    $5

    Работа разовая, с последующим привлечением (периодически будут изменяться алгоритмы работы). Цель: необходимо будет сравнивать файлы фин.отчётов ВБ с шаблонами отчётов 1С. Обязанности: технические корректировки сравнение файлов ...

    Базы данных8 заявок
    Закрыт
    8 дней назад

  • Коэффициенты

    $15

    так нужны коэффициенты за 2019 по 2023 всех баскидбольных матчей. как должна выглядить база 1 строка названия чемпионата 2 3 строка коэффициенты на команды 4 строка счет матча.

    Базы данных3 заявки
    Закрыт
    9 дней назад