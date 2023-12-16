Разработка базы данных PostgreSQL

Базы данныхЗавершен3 заявки24 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно сделать задания для университета, создать базу данных гостиницы которая будет иметь 3 ограничения, два представления(обновляемое и не обновляемое), 3 процедуры(одна с входными и выходными параметрами, процедуры с курсором и процедуры которые вызывают другие хранимые процедуры) 3 тригера и желательно что бы один из тригеров вызывал бы хранимую процедуру.

Также помочь с установкой уже готовой бд на мой компьютер и не большой инструктаж по самой базе данных

PostgreSQL
24 дня назад
guest_1701182417852
Казахстан
24 дня в сервисе
Был
6 дней назад
Файлы доступны только авторизованным пользователям
Выбранный исполнитель
Avenger12
21 годРоссия
год в сервисе
Был
12 часов назад
24 дня назад
$33
5 дней
RUB
Всё супер отлично, на все мои вопросы получил ответы, все исправления были учтёны хотя их было очень много, отличная работа
спасибо за заказ