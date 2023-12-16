Разработка базы данных PostgreSQL

Нужно сделать задания для университета, создать базу данных гостиницы которая будет иметь 3 ограничения, два представления(обновляемое и не обновляемое), 3 процедуры(одна с входными и выходными параметрами, процедуры с курсором и процедуры которые вызывают другие хранимые процедуры) 3 тригера и желательно что бы один из тригеров вызывал бы хранимую процедуру.

Также помочь с установкой уже готовой бд на мой компьютер и не большой инструктаж по самой базе данных