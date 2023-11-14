Контрольная работа по БД(Microsoft Access)

Базы данныхОткрытнет заявок3 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Контрольная работа по БД(Microsoft Access)

месяц назад
Иван
Украина
месяц в сервисе
Был
месяц назад
1 отзыв
Заявки фрилансеров
Нет заявок фрилансеров
  • Похожие заказы

  • Ищу готовое решение для парсинга данных с маркетплейсов

    Ищу готовое решение для парсинга данных с маркетплейсов! Привет! ?? Если ты готов предоставить готовое решение, я буду благодарен за возможность обсудить сотрудничество. ? Спасибо заранее за твою помощь!

    Базы данных2 заявки
    Закрыт
    6 дней назад

  • Мастер Excel (аналитик)

    $5

    Работа разовая, с последующим привлечением (периодически будут изменяться алгоритмы работы). Цель: необходимо будет сравнивать файлы фин.отчётов ВБ с шаблонами отчётов 1С. Обязанности: технические корректировки сравнение файлов ...

    Базы данных8 заявок
    Закрыт
    8 дней назад

  • Коэффициенты

    $15

    так нужны коэффициенты за 2019 по 2023 всех баскидбольных матчей. как должна выглядить база 1 строка названия чемпионата 2 3 строка коэффициенты на команды 4 строка счет матча.

    Базы данных3 заявки
    Закрыт
    9 дней назад

  • Легкое задание в Microsoft Access

    $3

    Нужно сделать домашнее задание в Microsoft Access. Это 11-й класс школьной программы. Оплата 100 грн. Плюс со временем будет еще несколько подобных заданий. Готов работать на постоянной основе. Само задание в видео: https://youtu.be/LKHF_xOKMrQ

    Базы данных1 исполнитель
    Завершен
    месяц назад

  • Спарсить данные из мобильного приложения

    Задача: сделать так, чтобы данные приложения Poizon ( https://apps.apple.com/app/id1012871328) выгружались в табличку по заданным полям , то есть чтобы переносились названия, цены, описания и тд товаров. (Poizon - маркетплейс) Для общего понимания, хочу сделать ...

    Базы данных3 заявки
    Закрыт
    11 дней назад

  • Аудит смарт-контрактов

    $3000

    Мы ищем опытного аудитора смарт-контрактов для проведения тщательного аудита наших существующих смарт-контрактов. Аудитор рассмотрит кодовую базу, выявит потенциальные уязвимости или риски и предоставит рекомендации по улучшению. Идеальный кандидат должен иметь глубокое понимание технологии блокчейн и ...

    Базы данныхнет заявок
    Закрыт
    15 дней назад