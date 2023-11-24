Электронный дневник

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Есть готовый проект электронного дневника на codeigniter. Не хватает нескольких функций для определенных нужд. Требуется доработать.

24 дня назад
awebka
41 годРоссия
24 дня в сервисе
Был
19 часов назад