Электронный дневник

Нужно сделать задания для университета, создать базу данных гостиницы которая будет иметь 3 ограничения, два представления(обновляемое и не обновляемое), 3 процедуры(одна с входными и выходными параметрами, процедуры с курсором и процедуры которые вызывают другие хранимые ...