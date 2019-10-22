Квалифицированный специалист для решения вашей задачи)
Доброго времени суток! Меня зовут Рома и я - инженер.
Смею предложить Вам свои услуги по созданию программного обеспечения любой сложности и для любых платформ). Нужен сайт, мобильное приложение или "десктопный" клиент - доверьте это мне! Профессионально, креативно, современно, и что важно - качественно и в срок создам продукт который Вам необходим.
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#1020
рейтинг фрилансера
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ТОП-50— Прикладное ПО
Портфолио
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Отзывы заказчиков
$100
10 баллов
2 года назад
Сделал, все ок
Ответный отзыв
Все на высшем уровне, заказом дозволен - рекоммендую
$150
10 баллов
2 года назад
Asterisk
Выше всяких похвал. В процессе выполнения задачи всплыла масса нюансов и появлилась необходимость в доработках как бэкенда, так и фронтэнда. Роман отлично со всем справился! Рекомендую.
Ответный отзыв
Задача сформирована понятно, конкретно. Технически грамотная коммуникация, отличный финальный результат). Рад дальнейшему сотрудничеству, искренне рекоммендую
$200
10 баллов
2 года назад
Asterisk
Качественно, в срок. Коммуникация быстрая. Рекомендую
Ответный отзыв
Рекомендую
$250
10 баллов
5 лет назад
молодец парень. всё на высоком уровне. Роман свяжитесь со мной, есть еще работа. не могу связаться с Вами уже несколько дней. свяжитесь со мной срочно.
Ответный отзыв
Отличная сделка
$50
5 баллов
5 лет назад
Мастер после обсуждения ТЗ на словах обещал все сделать за 3 дня. Я предупреждал о возможных сложностях и пытался уточнить ...реально ли все получится. Итог 7 дней ....результата нет....мастер сбежал не попрощавшися. Вроде старался ...но в нашем деле это к сожалению не играет роль. Неверно оценивает свои силы.
Ответный отзыв
Просто шедевральный заказчик. Постоянно входит в состояние обиженного ребенка. В остальном все прелестно. В описании проекта пишет "надо посадить репку" - на деле получаем "я не умею печатать - поэтому в заказе так и написал. На самом деле мне надо построить космический корабль, перевезти 300 репок-прародителей на Марс, высадить их ровно через 5 поколений (но в конфиге ж прописать сколько высаживать) и проследить за взращиванием. На все про все даю 3 рубля и Вы ж скидочку сделайте в 50 копеек". Как итог: если у вас много терпения и силы воли чтобы работать не только на продукт но и на "разобиживание" заказчика и его расшифровку текстов - рекомендую!
Прикладное ПО
7 отзывов(-1)
$10/час
от $10от 1 часа
#46