Просто шедевральный заказчик. Постоянно входит в состояние обиженного ребенка. В остальном все прелестно. В описании проекта пишет "надо посадить репку" - на деле получаем "я не умею печатать - поэтому в заказе так и написал. На самом деле мне надо построить космический корабль, перевезти 300 репок-прародителей на Марс, высадить их ровно через 5 поколений (но в конфиге ж прописать сколько высаживать) и проследить за взращиванием. На все про все даю 3 рубля и Вы ж скидочку сделайте в 50 копеек". Как итог: если у вас много терпения и силы воли чтобы работать не только на продукт но и на "разобиживание" заказчика и его расшифровку текстов - рекомендую!