CA888

Андрей Савин CA888

 
54 годаРоссия/Москва
5 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$220
выплачено фрилансерам
40%
заказов с исполнителем
1
постоянных исполнителей
3
безопасных платежей

  • Нужен в проект программист-разработчик на node.js и js

    Здравствуйте уважаемые мастера)Нужен в проект  программист-разработчик на node.js  и  js для доработки веб-приложения, интегрированного с Телеграм( сложный робот). Задача интересная и не органичена сжатыми сроками. Желательно ,чтобы разработчик знал GIT.Стоимость  договорная.В случае успешного решения задачи возможно ...

    JavascriptNode.js
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Нужен программист node.js

    Здравствуйте уважаемые мастера) Нужен в проект программист-разработчик на node.js и js для доработки веб-приложения, интегрированного с Телеграм( сложный робот). Задача интересная и не органичена сжатыми сроками. Желательно, чтобы разработчик знал GIT. Стоимость договорная. В ...

    JavascriptNode.jsGit
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Нужен мастер хорошо работающий с фотошопом и илюстратором

    $15

    Здравствуйте уважаемые мастера ) Нужен мастер хорошо работающий с фотошопом и илюстратором для обработки и создания банеров ( растровые и векторные). Тематика спорт и мебель. За неделю нужно сделать 5 отличных работ. Приветствуется знания дизайна и творческий подход. Подробности после ...

    Photoshop
    Иллюстрации и Рисунки15 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Нужен мастер по фотошопу

    Здравствуйте уважаемые мастера и мастерицы! Есть порядка 500 фото. Необходимо вырезать на единый фон (белый), цветокоррекцию поправить и размер для всех фото галереи сайта привести в однин формат, а также улучшить качество по мере возможности. ...

    Photoshop
    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Мастер по настройки рекламной компании в ВК

    Здравствуйте уважаемые мастера ! С Новым Годом!!! Нам нужен хороший мастер для настройки 1 рекламной компании в социальной сети ВКонтакте. Основная задача это правильная и эффективная настройка и запуск компании. Потребуются знания и опыт работы со ВСЕМИ типами рекламных ...

    Контекстная реклама4 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Мастера для ведения ВК

    Здравствуйте) Приглашаем ВЫСОКОКЛАСНОГО мастера для наолнения ведения ВК аккаунта ( мебель). Прекрасные дизайнерские знания и навыки, отличная способнось доносить информацию до читателя, как с помощью текста , так и с помощью инфографики. Оперативная и четкая коммуникация в месенджере ...

    Инфографика
    Дизайн интерфейсов и игр5 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Нужен мастер по наполнению интернет-магазина и группы ВК товарами.

    Здравствуйте уважаемые веб-мастера) Нужен мастер по наполнению интернет-магазина  и группы ВК товарами. 185 товаров нужно добавить за срок до недели....мы не спешим) Тематика: Мебель Сайт: Продажа компьютерные кресла www.kompyuternye-kresla.ru Раздел: Недорогие компьютерные кресла https://www.kompyuternye-kresla.ru/nedorogie-stulya Группа ВК https://vk.com/kompyuternye_kresla_ru Материалы предоставляются , подробное ТЗ  и готовность ответить на ...

    Наполнение интернет магазина
    Социальные сети (SMM и SMO)14 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Программист js node.js

    Здравствуйте уважаемые мастера) Нужен программист js и node js ( уверенный ) для создания новой функции в телеграмм-боте . Нужен человек, который пишет телеграм ботов на nodejs с админкой на express и сайтам html. Не работают cookies. ...

    JavascriptHTMLNode.jsТелеграм бот
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Нужен программист js и node.js

    Здравствуйте уважаемые мастера) Нужен программист js и node js ( уверенный ) для создания новой функции в телеграмм-боте . Подробное ТЗ после сеанса связи с обсуждением возможностей дальнейшего сотрудничества. Будем рады откликам) С уважением Андрей Савин

    JavascriptNode.jsТелеграм бот
    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Нужен программист

    Здравствуйте уважаемые мастера) Нужен программист js и node js ( уверенный ) для создания новой функции в веб-приложении связанном с телеграм-ботом. Умение работатьь React. Знания по интеграции с телеграмом. Будем рады откликам С уважением Андрей

    JavascriptТелеграм ботReact.js
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Нужен программист js и node js

    Здравствуйте уважаемые мастера) Нужен программист js и node js ( уверенный ) для создания новой функции в веб-приложении связанном с телеграм-ботом. Умение работатьь React. Знания по интеграции с телеграмом. Будем рады откликам С уважением Андрей

    JavascriptТелеграм ботReact.js
    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Нужен мастер по обработке видеозаписи

    Здравствуйте уважаемые веб-мастера) Нужен мастер по обработке видеозаписи мини-футбольных матчей. Из представленных 1.5 часа сделать нарезку на 10 минут. Замедления и приближения-это все что потребуется из спецэффектов. Вот пример https://yadi.sk/d/6h3Exn5n9MoyQQ?w=1 Разумные цены и оперативность приветствуются. Обьем всей работы 10 роликов. В отклике ...

    Видеомонтаж7 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Нужен мастер для доработки сайта на Joomla.

    Здравствуйте) Нужен мастер для доработки сайта на Joomla.На одну из страниц готового сайта нужно сделать подобный сервис  покупки и оплаты , как в примере www.zachatevmon.ru/?page_id=23946 Подробности при общении в личке. В ответе пишите стоимость  Пишите, ждем откликов. Спасибо Всем откликнувшимся) С уважением ...

    JoomlaСайт на Joomla
    Системы управления (CMS)4 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Нужен контент менеджер для наполнения сайта товарами.

    Всем привет) Нужен контент менеджер для наполнения сайта товарами. 300 товаров на сайт и 100 в группу Вк. Материалы предоставляются. Умение работать с фотошопом , креативный подход в создании информационных страниц и безупречная грамотность потребуются в работе. Оперативный выход на ...

    Photoshop
    Наполнение сайтов21 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Нужен контент менеджер

    $50

    Всем привет) Нужен контент менеджер для наполнения сайта товарами. 300 товаров на сайт . Материалы предоставляются. Умение работать с фотошопом , креативный подход в создании информационных страниц и безупречная грамотность потребуются в работе. Оперативный выход на связь и хорошая коммуникация ...

    Photoshop
    Наполнение сайтов15 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Мастер работающий с растровыми и векторными графическими программами

    Здравствуйте уважаемые веб-мастера)Нужен специалист готовый с описания сделать макеты для оформления акаунта инстаграма интернет-магазина.Мы даем описания ( цвета,  схема и т д).Положительным фактором при выборе мастера будет:- Креативный подход при создании- Умение работать с растровыми ...

    Логотипы и Знаки6 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Нужен контент-менеджер для наполнения товарами интернет-магазина мебел

    $50

    Здравствуйте уважаемые веб-мастера) Нужен #контент-менеджер для наполнения товарами интернет-магазина мебели. Материалы предоставляются. Правка фотографий, водный знак и почти без описаний. 300 товаров. Сроки не горящие. Подробно все поясним. Важно ответственный подход и соблюдение договоренностей. Оплата Сбер / Киви/ ЯндексДеньги. Безопасная сделка. Ждем откликов) С ...

    Наполнение сайтов30 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Хороший мастер для обработки фото

    $100

    Привет всем) Нужен очень хороший мастер для обработки фото. Специалист своего дела !!!!! Необходимо обработать порядка 200 фото для каталога. Вырезать на прозрачный фон с сохранением естественной тенью от оригинала (обязательно!). Предметная ретушь, цветокорекция в одном стиле. ...

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Нужен программист PHP

    ВСЕМ привет) Для проекта нужен программист PHP . Усовершенствование интернет-магазина. Фильтр товаров и сравнение товаров нужно сделать. Сайт сделан на cms Netcat. Можно подучить систему время есть) Мастерство и адекватность в расценках на оплату труда приветствуется. Очень ждем наших будуших партнеров для ...

    PHPNetCat
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    4 года назад
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Отзывы фрилансеров
Retouche
49 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
13 минут назад
$70
10 баллов
2 года назад
Сделать фотомонтаж для торговой площадки
Рекомендую Андрея как ответственного заказчика с чётким пониманием цели, которую необходимо достичь в проекте. А так же с талантом донести все нюансы своего видения финального результата до исполнителя. Оплата проведена сразу же после принятия выполненной работы. В процессе сотрудничества всегда был на оперативной связи!
Спасибо Александр! Отлично сделано. Быстро и не дорого. Рекомендую хороший мастер!!!
Ответный отзыв
Retouche
49 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
13 минут назад
$150
10 баллов
3 года назад
Нужен мастер по фотошопу
Андрей отличный заказчик! Очень доходчиво объяснил поставленную задачу и рассказал что необходимо подкорректировать в ходе выполнения проекта. Постоянно был на связи! После всей работы произвёл своевременную оплату. Однозначно рекомендую Андрея к сотрудничеству!
Александр спасибо. Отлично сработано. Цены адекватные, за что отдельно благодарю. Качество и скорость ОТЛИЧНО. На связи. Рекомендую)
Ответный отзыв
Retouche
49 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
13 минут назад
$100
10 баллов
4 года назад
Хороший мастер для обработки фото
Спасибо огромное за интересный заказ! Андрей был постоянно на связи. Все нюансы в работе решались оперативно. Своевременная оплата и приятное общение. Побольше бы таких заказчиков! Благодарю и жду с новыми заданиями!
Отличный мастер!!! Уже не первый раз обращаюсь и снова ПРЕВОСХОДНЫЙ результат в работе. Быстро, высокое качество и приемлемая цена. Всегда на связи и работает Александр от души , как для себя. Вот таких бы фрилансеров побольше.....и не только по обработки фото Александр еще раз БОЛЬШОЕ СПАСИБО)
Ответный отзыв
uargb
Роман 
24 годаУкраина
6 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$50
2 балла
4 года назад
Сделать бота для телеграмма
Просто шедевральный заказчик. Постоянно входит в состояние обиженного ребенка. В остальном все прелестно. В описании проекта пишет "надо посадить репку" - на деле получаем "я не умею печатать - поэтому в заказе так и написал. На самом деле мне надо построить космический корабль, перевезти 300 репок-прародителей на Марс, высадить их ровно через 5 поколений (но в конфиге ж прописать сколько высаживать) и проследить за взращиванием. На все про все даю 3 рубля и Вы ж скидочку сделайте в 50 копеек". Как итог: если у вас много терпения и силы воли чтобы работать не только на продукт но и на "разобиживание" заказчика и его расшифровку текстов - рекомендую!
Мастер после обсуждения ТЗ на словах обещал все сделать за 3 дня. Я предупреждал о возможных сложностях и пытался уточнить ...реально ли все получится. Итог 7 дней ....результата нет....мастер сбежал не попрощавшися. Вроде старался ...но в нашем деле это к сожалению не играет роль. Неверно оценивает свои силы.
Ответный отзыв
Retouche
49 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
13 минут назад
$18
10 баллов
4 года назад
Мастер по фотошопу. Детальная работа с фотографией.
От сотрудничества с Андреем остались только положительные впечатления. Ещё раз убедился в его ответственном подходе к своим обязанностям заказчика. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.
Не первый раз заказываю у Александра обработку фото. Как обычно быстро и очень хорошо. Ответственный подход и не высокие цены. Рекомендую и сам еще не раз обращусь. ОТЛИЧНЫЙ МАСТЕР)
Ответный отзыв