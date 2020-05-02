Здравствуйте уважаемые мастера)Нужен в проект программист-разработчик на node.js и js для доработки веб-приложения, интегрированного с Телеграм( сложный робот). Задача интересная и не органичена сжатыми сроками. Желательно ,чтобы разработчик знал GIT.Стоимость договорная.В случае успешного решения задачи возможно ...
- Веб-программирование5 заявокЗакрыт2 года назад
- $70
Добрый день! Необходимо сделать фотомонтаж фото для торговой площадки Европы. Совместить товар с антуражем. Для понимания. Фото №1 поместить на фото №2. Заказ на 30 фото.Завершен2 года назад
Здравствуйте уважаемые мастера) Нужен в проект программист-разработчик на node.js и js для доработки веб-приложения, интегрированного с Телеграм( сложный робот). Задача интересная и не органичена сжатыми сроками. Желательно, чтобы разработчик знал GIT. Стоимость договорная. В ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт2 года назад
- $15
Здравствуйте уважаемые мастера ) Нужен мастер хорошо работающий с фотошопом и илюстратором для обработки и создания банеров ( растровые и векторные). Тематика спорт и мебель. За неделю нужно сделать 5 отличных работ. Приветствуется знания дизайна и творческий подход. Подробности после ...Иллюстрации и Рисунки15 заявокЗакрыт3 года назад
Здравствуйте уважаемые мастера и мастерицы! Есть порядка 500 фото. Необходимо вырезать на единый фон (белый), цветокоррекцию поправить и размер для всех фото галереи сайта привести в однин формат, а также улучшить качество по мере возможности. ...Завершен3 года назад
Здравствуйте уважаемые мастера ! С Новым Годом!!! Нам нужен хороший мастер для настройки 1 рекламной компании в социальной сети ВКонтакте. Основная задача это правильная и эффективная настройка и запуск компании. Потребуются знания и опыт работы со ВСЕМИ типами рекламных ...Контекстная реклама4 заявкиЗакрыт3 года назад
Здравствуйте) Приглашаем ВЫСОКОКЛАСНОГО мастера для наолнения ведения ВК аккаунта ( мебель). Прекрасные дизайнерские знания и навыки, отличная способнось доносить информацию до читателя, как с помощью текста , так и с помощью инфографики. Оперативная и четкая коммуникация в месенджере ...Дизайн интерфейсов и игр5 заявокЗакрыт3 года назад
Здравствуйте уважаемые веб-мастера) Нужен мастер по наполнению интернет-магазина и группы ВК товарами. 185 товаров нужно добавить за срок до недели....мы не спешим) Тематика: Мебель Сайт: Продажа компьютерные кресла www.kompyuternye-kresla.ru Раздел: Недорогие компьютерные кресла https://www.kompyuternye-kresla.ru/nedorogie-stulya Группа ВК https://vk.com/kompyuternye_kresla_ru Материалы предоставляются , подробное ТЗ и готовность ответить на ...Социальные сети (SMM и SMO)14 заявокЗакрыт3 года назад
Здравствуйте уважаемые мастера) Нужен программист js и node js ( уверенный ) для создания новой функции в телеграмм-боте . Нужен человек, который пишет телеграм ботов на nodejs с админкой на express и сайтам html. Не работают cookies. ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт3 года назад
Здравствуйте уважаемые мастера) Нужен программист js и node js ( уверенный ) для создания новой функции в телеграмм-боте . Подробное ТЗ после сеанса связи с обсуждением возможностей дальнейшего сотрудничества. Будем рады откликам) С уважением Андрей СавинПрикладное ПО2 заявкиЗакрыт3 года назад
Здравствуйте уважаемые мастера) Нужен программист js и node js ( уверенный ) для создания новой функции в веб-приложении связанном с телеграм-ботом. Умение работатьь React. Знания по интеграции с телеграмом. Будем рады откликам С уважением АндрейВеб-программирование6 заявокЗакрыт3 года назад
Здравствуйте уважаемые мастера) Нужен программист js и node js ( уверенный ) для создания новой функции в веб-приложении связанном с телеграм-ботом. Умение работатьь React. Знания по интеграции с телеграмом. Будем рады откликам С уважением АндрейПрикладное ПО2 заявкиЗакрыт3 года назад
Здравствуйте уважаемые веб-мастера) Нужен мастер по обработке видеозаписи мини-футбольных матчей. Из представленных 1.5 часа сделать нарезку на 10 минут. Замедления и приближения-это все что потребуется из спецэффектов. Вот пример https://yadi.sk/d/6h3Exn5n9MoyQQ?w=1 Разумные цены и оперативность приветствуются. Обьем всей работы 10 роликов. В отклике ...Видеомонтаж7 заявокЗакрыт3 года назад
Здравствуйте) Нужен мастер для доработки сайта на Joomla.На одну из страниц готового сайта нужно сделать подобный сервис покупки и оплаты , как в примере www.zachatevmon.ru/?page_id=23946 Подробности при общении в личке. В ответе пишите стоимость Пишите, ждем откликов. Спасибо Всем откликнувшимся) С уважением ...Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт3 года назад
Всем привет) Нужен контент менеджер для наполнения сайта товарами. 300 товаров на сайт и 100 в группу Вк. Материалы предоставляются. Умение работать с фотошопом , креативный подход в создании информационных страниц и безупречная грамотность потребуются в работе. Оперативный выход на ...Наполнение сайтов21 заявкаЗакрыт3 года назад
- $50
Всем привет) Нужен контент менеджер для наполнения сайта товарами. 300 товаров на сайт . Материалы предоставляются. Умение работать с фотошопом , креативный подход в создании информационных страниц и безупречная грамотность потребуются в работе. Оперативный выход на связь и хорошая коммуникация ...Наполнение сайтов15 заявокЗакрыт3 года назад
Здравствуйте уважаемые веб-мастера)Нужен специалист готовый с описания сделать макеты для оформления акаунта инстаграма интернет-магазина.Мы даем описания ( цвета, схема и т д).Положительным фактором при выборе мастера будет:- Креативный подход при создании- Умение работать с растровыми ...Логотипы и Знаки6 заявокЗакрыт3 года назад
- $50
Здравствуйте уважаемые веб-мастера) Нужен #контент-менеджер для наполнения товарами интернет-магазина мебели. Материалы предоставляются. Правка фотографий, водный знак и почти без описаний. 300 товаров. Сроки не горящие. Подробно все поясним. Важно ответственный подход и соблюдение договоренностей. Оплата Сбер / Киви/ ЯндексДеньги. Безопасная сделка. Ждем откликов) С ...Наполнение сайтов30 заявокЗакрыт4 года назад
- $100
Привет всем) Нужен очень хороший мастер для обработки фото. Специалист своего дела !!!!! Необходимо обработать порядка 200 фото для каталога. Вырезать на прозрачный фон с сохранением естественной тенью от оригинала (обязательно!). Предметная ретушь, цветокорекция в одном стиле. ...Завершен4 года назад
ВСЕМ привет) Для проекта нужен программист PHP . Усовершенствование интернет-магазина. Фильтр товаров и сравнение товаров нужно сделать. Сайт сделан на cms Netcat. Можно подучить систему время есть) Мастерство и адекватность в расценках на оплату труда приветствуется. Очень ждем наших будуших партнеров для ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт4 года назад