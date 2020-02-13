Нужен программист PHP

Веб-программированиеЗакрыт6 заявок265 просмотров
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ВСЕМ привет)

Для проекта нужен программист PHP .

Усовершенствование интернет-магазина.

Фильтр товаров и сравнение товаров нужно сделать.

Сайт сделан на cms Netcat.

Можно подучить систему время есть)

Мастерство и адекватность в расценках на оплату труда приветствуется.

Очень ждем наших будуших партнеров для сотрудничества.

PHP
4 года назад
CA888
54 годаРоссия
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
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