Здравствуйте. Необходимо автоматически тянуть новости на сайт через rss. По внешнему виду(сейчас работает в таком виде, но наполняется вручну, в таком же виде хотелось бы и оставить): 1. Колонка анонсов на главной без фото): дата+заголовок-ссылка ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
ВСЕМ привет)
Для проекта нужен программист PHP .
Усовершенствование интернет-магазина.
Фильтр товаров и сравнение товаров нужно сделать.
Сайт сделан на cms Netcat.
Можно подучить систему время есть)
Мастерство и адекватность в расценках на оплату труда приветствуется.
Очень ждем наших будуших партнеров для сотрудничества.
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