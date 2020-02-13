Нужна написать модуль для битрикс

Модуль 1

Позволяет интегрировать asterisk (freepbx) с битрикс бизнес версией (не энтерпрайз) без дополнительных модулей. Не хотим платить за никаких модулов и сервисов периодически дополнительно.

Модуль 2

Как мини 1с с функционалом торговля склад.

Добавляет функции покупка и продажа товаров и услуг (ит оборудование) с возможностю запись уникальных серийных номеров.

Должны быть функции несколько кассы, несколько склады, несколько валюты, конвертация между валютами, приход и расход денег, отчеты по остатком товаров, долгов, остатки в кассах и банковских шетах, прибыль по товаром, по продавцом.