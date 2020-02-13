Доработка сайта на WP

Нужно реализовать функцию, чтобы в зависимости от региона клиента ему выставлялся актуальный расчет стоимости и времени доставки через почту и сдэк для сайта под опенкарт hilari.ru (скрин как должно быть во вложении, сейчас уже все ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо внести корректировки по сайту на основании технического задания (прикрепил) www.амонашвили.рф. Задавайте вопросы.
- Похожие заказы
- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт4 года назад
- $80
Добрый день! Есть сайт [url=http://vanavto.com/]http://vanavto.com/[/url], он на WP + WooCommerce. Он хостится на [url=https://firstvds.ru/]https://firstvds.ru/[/url] (виртуальный сервер). Его необходимо наполнить товарами. Сайт донор [url=https://www.amag.ru/]https://www.amag.ru/[/url] Нужно спарсить товары и выложить их на нашем сайте (vanavto.com). Нужны почти все рубрики, полный их список я предоставлю (какие ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт4 года назад
Есть ИМ на Ocstore 3.0 и поставщик товара ElKO ([url=https://www.freelancer.com/users/l.php?url=http:%2F%2Felko.ua&sig=c33847a1abcc8f1b6edc487a681b9a7fc480315548c0fe88dbbc5960a31fc751]elko.ua [/url] ) нужен обмен данными между информационными системами ELKO и моим магазом, через API. Они предоставляют API вот документация [url=https://www.freelancer.com/users/l.php?url=https:%2F%2Fuaapi.elkogroup.com%2Findex.html&sig=d8e1e4b2f0dfc4c5f228dbc45bc2c943cb21d92c1bd61acd71c5def8e2487114]https://uaapi.elkogroup.com/index.html [/url]Закрыт4 года назад
- $50
Разработка скрипта NodeJS + Socket + API (не сложного) - срочно! Имеется ТЗ - обсужу голосом с исполнителем Бюджет 50$ Оплата строго по готовности продукта, БЕЗ авансов Оставляйте ваш скайп для связиЗакрыт4 года назад
Необходимо разработать фронтенд и бэкхенд для проведения онлайн семинаров. Проект в стадии MVP поэтому базовый набор страниц и функций будет минимальным: - 2 лендинга - регистрация - вход (+интеграция с соцсетями) - 5 страниц в личном кабинете - интеграция с ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт4 года назад
Необходимо разработать и применить CRM для языковой школы английского языка с дальнейшей бесплатной или недорогой техподдержкой или по разовым обращениям за услугой. За образец можно взять CRM Hollihop, дополнительно проработав там графу "Финансы" (чтобы бухгалтер ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт4 года назад
Есть манго телефония. Их колл трекинг. Что нужно сделать. У нас есть страница где на одной странице 4 офиса. 2 мск, 1спб, 1екб Нужно кастомизировать код так, чтобы звонки маршутизировались в нужные офисы. Код колл трекинга одинЗакрыт4 года назад
- $100
Нужно подключить передачу формы заявок к системе WireCRM [url=https://wirecrm.com/]https://wirecrm.com/[/url] Требуется при отправке формы с лендинга на PHP отправить запрос к API WireCRM для создания сделки, также к сделке создать контакт, если контакт в базе CRM уже ...Закрыт4 года назад
Здравствуйте! Ищем грамотного специалиста имеющего опыт работы с индивидуальными (не шаблонными) сайтами по продаже цифрового товара (площадка работает как маркетплейс в связке с Digiseller, т.е товары, данные продавцов, статистика импортируется напрямую). Требуется исправление ошибок в импорте данных ...Закрыт4 года назад
- $70
На хостинге создать сайт c окном авторизации. После нужно сделать интеграцию с insightly.com (CRM). Чтобы после логина на сайт была возможность просмотреть список заданий (Tasks) из insightly.com. Аналогичную оперцию проделать c xero.com. Чтобы после авторизации появлялось окно ...Закрыт4 года назад