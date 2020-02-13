Спарсить товары с и-магазина на другой и-магазин (WP)

$80
Веб-программированиеЗакрыт5 заявок144 просмотра
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Добрый день!

Есть сайт http://vanavto.com/, он на WP + WooCommerce. Он хостится на https://firstvds.ru/ (виртуальный сервер). Его необходимо наполнить товарами.

Сайт донор https://www.amag.ru/

Нужно спарсить товары и выложить их на нашем сайте (vanavto.com). Нужны почти все рубрики, полный их список я предоставлю (какие категории парсить).

Спарсить нужно: заголовок, картинку, цену (+ скидочную). Характеристики товара. Описание.  В общем, все что есть на сайте доноре.

Оставляйте заявки. Спасибо!

Бюджет: 5000 руб.  (80$)

4 года назад
WebAero
34 годаСША
14 лет в сервисе
Был
2 месяца назад