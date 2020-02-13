Есть ИМ на Ocstore 3.0 и поставщик товара ElKO ([url=https://www.freelancer.com/users/l.php?url=http:%2F%2Felko.ua&sig=c33847a1abcc8f1b6edc487a681b9a7fc480315548c0fe88dbbc5960a31fc751]elko.ua [/url] ) нужен обмен данными между информационными системами ELKO и моим магазом, через API. Они предоставляют API вот документация [url=https://www.freelancer.com/users/l.php?url=https:%2F%2Fuaapi.elkogroup.com%2Findex.html&sig=d8e1e4b2f0dfc4c5f228dbc45bc2c943cb21d92c1bd61acd71c5def8e2487114]https://uaapi.elkogroup.com/index.html [/url]
Спарсить товары с и-магазина на другой и-магазин (WP)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день!
Есть сайт http://vanavto.com/, он на WP + WooCommerce. Он хостится на https://firstvds.ru/ (виртуальный сервер). Его необходимо наполнить товарами.
Сайт донор https://www.amag.ru/
Нужно спарсить товары и выложить их на нашем сайте (vanavto.com). Нужны почти все рубрики, полный их список я предоставлю (какие категории парсить).
Спарсить нужно: заголовок, картинку, цену (+ скидочную). Характеристики товара. Описание. В общем, все что есть на сайте доноре.
Оставляйте заявки. Спасибо!
Бюджет: 5000 руб. (80$)
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