Обмен данными между информационными системами ELKO и моим магазом, через AP

Есть манго телефония. Их колл трекинг. Что нужно сделать. У нас есть страница где на одной странице 4 офиса. 2 мск, 1спб, 1екб Нужно кастомизировать код так, чтобы звонки маршутизировались в нужные офисы. Код колл трекинга один