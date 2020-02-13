Разработка скрипта NodeJS + Socket + API (не сложного) - срочно! Имеется ТЗ - обсужу голосом с исполнителем Бюджет 50$ Оплата строго по готовности продукта, БЕЗ авансов Оставляйте ваш скайп для связи
Обмен данными между информационными системами ELKO и моим магазом, через AP
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть ИМ на Ocstore 3.0 и поставщик товара ElKO (elko.ua
) нужен обмен данными между информационными системами ELKO и моим магазом, через API. Они предоставляют API вот документация https://uaapi.elkogroup.com/index.html
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