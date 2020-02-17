ct888ct1988

Есть ИМ на Ocstore 3.0 и поставщик товара ElKO ([url=https://www.freelancer.com/users/l.php?url=http:%2F%2Felko.ua&sig=c33847a1abcc8f1b6edc487a681b9a7fc480315548c0fe88dbbc5960a31fc751]elko.ua [/url] ) нужен обмен данными между информационными системами ELKO и моим магазом, через API. Они предоставляют API вот документация [url=https://www.freelancer.com/users/l.php?url=https:%2F%2Fuaapi.elkogroup.com%2Findex.html&sig=d8e1e4b2f0dfc4c5f228dbc45bc2c943cb21d92c1bd61acd71c5def8e2487114]https://uaapi.elkogroup.com/index.html [/url]
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4 года назад