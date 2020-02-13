Код колл трекинга кастомизировать

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка259 просмотров
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Есть манго телефония. Их колл трекинг.

Что нужно сделать.

У нас есть страница где на одной странице 4 офиса. 2 мск, 1спб, 1екб

Нужно кастомизировать код так, чтобы звонки маршутизировались в нужные офисы. 

Код колл трекинга один

4 года назад
anodin
37 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
13 дней назад
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