Код колл трекинга кастомизировать

Есть манго телефония. Их колл трекинг.

Что нужно сделать.

У нас есть страница где на одной странице 4 офиса. 2 мск, 1спб, 1екб

Нужно кастомизировать код так, чтобы звонки маршутизировались в нужные офисы.

Код колл трекинга один