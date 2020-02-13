Установка кнопки "Купить в кредит" на сайт. WP to Tinkoff Bank

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка145 просмотров
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Необходима интеграция сервиса, благодаря которой посетитель сайта может купить перевозку в кредит.

Нужно добавить кнопки "Купить в кредит" и " купить в рассрочку" от Тинькофф банка.

Сайт работает на движке wordpress.

4 года назад
Plooton
29 летРоссия
4 года в сервисе
Был
3 года назад
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