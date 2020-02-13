Php программировние на Wordpress

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок170 просмотров
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Здравствуйте, необходимо реализовать регистр накопления на Wordpress некоторых данных, чтобы можно было получать срез на дату средних значений. 

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PHPWordPress
4 года назад
freenerv
Дмитрий 
34 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
9 дней назад
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