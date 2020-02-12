Интеграция Mango Office и Hubspot CRM через API

1. Поиск. Есть проблема связанная с особенностями поиска на сайте. Для примера: Если пользователь забивает точное название бренда, для примера "levi's", то у него есть результат поиска , если вводит "levis"поиск не работает. Нужно сделать так, чтобы поиск ...