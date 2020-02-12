Скрипт оплаты на сайте через card2card сервис (PHP/JS)

$100
Веб-программированиеЗакрыт3 заявки140 просмотров
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Требуется создать скрипт оплаты на сайте через сервис card2card. 

Скажем так, по факту, это перевод с карты на карту, но в стиле обычной оплаты (номер карты получателя подставляется автоматически скриптом) 

Т.е. данные карты отправителя и карты получателя автоматически вносятся в поля на сервисе переводов с карты на карту. Сервисы такого плана: 

https://www.tinkoff.ru/cardtocard/ 

https://www.alfaportal.ru/card2card/ptpl/alfaportal/initial.html 

https://card2card.mkb.ru/ 

И др. 

Клиенту остается только ввести смс-подтверждение. 

Т.е. требуется заполнять поля на одном из сервисов переводов card2card данными, которые вводит юзер на моем сайте.

PHP
4 года назад
guest_15815138752951
4 года в сервисе
Был
4 года назад
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