Внедрение CRM системы

Dolibarr

Dolibarr ERP CRM – это современный программный пакет для управления деятельностью вашей компании или фонда (контакты, поставщики, счета-фактуры, заказы, акции, повестка дня, ...). Это программное обеспечение с открытым исходным кодом (написанное на языке PHP), предназначенное для малых и средних компаний, фонд и фрилансеры. Вы можете свободно устанавливать, использовать и распространять его как автономное приложение…

Необходимо адаптировать под задачи, написать API для обмена данными с сайтом.

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