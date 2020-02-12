Простое техническое решение под продажу инфопродукта

Есть сайт на WP - услуги, консультации. Есть инфопродукт - гайд, мануал, страница под него.

Необходимо создать простое техническое решение без участия известных агрегаторов, чтобы мануал продавался через Яндекс.Деньги и отправлялся автоматически на почту покупателю.

Как я это вижу:

1. Покупатель нажимает "Купить" - кнопку на странице.

2. Указывает свою почту.

3. Его перебрасывает на оплату в сервис Яндекс.Деньги, он оплачивает.

4. После мануал приходит ему на указанную почту.

Рассмотрю все варианты решения данной задачи, приветствуется все же кастом, написанный конкретно под данный сайт. Если все это будет воплощено в виде плагина, в который мог бы вбивать текст письма, сам файл, указывать/менять кошелек, ссылку для оплаты - было бы совсем замечательно.