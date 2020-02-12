Наш сайт занимается розничной торговлей ритуальных памятников. Конструктор благоустройства захоронения – программа, позволяющая посетителю сайта, из имеющихся товаров сайта свизуализировать (сконструировать) собственный проект благоустройства. Главный критерий конструктора -это удобство его использования. Более подробные данные в ...
Простое техническое решение под продажу инфопродукта
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть сайт на WP - услуги, консультации. Есть инфопродукт - гайд, мануал, страница под него.
Необходимо создать простое техническое решение без участия известных агрегаторов, чтобы мануал продавался через Яндекс.Деньги и отправлялся автоматически на почту покупателю.
Как я это вижу:
1. Покупатель нажимает "Купить" - кнопку на странице.
2. Указывает свою почту.
3. Его перебрасывает на оплату в сервис Яндекс.Деньги, он оплачивает.
4. После мануал приходит ему на указанную почту.
Рассмотрю все варианты решения данной задачи, приветствуется все же кастом, написанный конкретно под данный сайт. Если все это будет воплощено в виде плагина, в который мог бы вбивать текст письма, сам файл, указывать/менять кошелек, ссылку для оплаты - было бы совсем замечательно.
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