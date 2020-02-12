Написание модуля на движке DLE

$11
Веб-программированиеЗакрыт1 заявка130 просмотров
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Нужно написать модуль дополнительных закладок как показано на скриншоте. 

Сайт http://myanianime.ru

4 года назад
Alfheim
23 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
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