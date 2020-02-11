Парсер товаров крупного поставщика.

Вывод должен быть в такой форме, чтоб можно было по всякому крутить результат: отсортировать по разным параметрам (например, вывести такой запрос: товары с параметром1 от и до плюс параметр2 от и до плюс исключить пареметр3 от и до), т. е. тонко настроить выборку под каждую задачу

Возможность добавлять формулы для просчета цены, например

Также нужна история всех параметров для каждого товара

Более 20 тысяц позиций

Пробег — каждый день (следить за изменениями)

Нужно полное рабочее решение: установить на сервер, прикрутить прокси, если надо, и т. д., вносить изменения. Или настроить существующие в интернете платные системы веб-скрапинга

парсинг, парсер, parser, parsing, скрапинг, web scraping