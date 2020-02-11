Написать регулярное выражение редиректа для плагина ReDJ (Joomla)

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки205 просмотров
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Есть URL-ы вида 

https://domen.ru/subdirectory/article-1.html

https://domen.ru/subdirectory/show.html

....

https://domen.ru/subdirectory/news-n.html

Нужно исключить фрагмент

"subdirectory/"

и перенаправлять на:

https://domen.ru/article-1.html

https://domen.ru/show.html

....

https://domen.ru/news-n.html

Прошу указать сроки и стоимость работы.

Joomla
4 года назад
DSkip
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
год назад
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