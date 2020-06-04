Доработки сайта на Opencart 3 (поменять верхнее меню)

Верхнее меню Сделать автоматическим.

1 пункт: =Весь каталог .

В нем содержатся все категории 1 уровня с картинками. Пример joom.com

Раскрывается при наведении. Как сейчас. Сам пункт ведет на стену категорий.

2 и последующие пункты выбираются автоматически из категорий для которых выбран пункт в админке: "показывать в главном меню".

3. В карточке товара добавить вывод миниатюр по цветам товара (а не просто цвет). Пример joom.

4. Еще несколько доработок согласно с ТЗ 2

Версия Opencart 3.0.3.1 (trs-3.0.2.0)