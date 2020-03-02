Доделать сайт

Веб-программированиеЗавершен3 заявки249 просмотров
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есть сайт знакомств - готовый шаблон http://monikadate.com

надо доделать сайт чтоб работали его функции:

основные страницы -

список пользователей http://monikadate.com/members.html

карточка пользователя - http://monikadate.com/members-detail.html

админ панель

регистрация пользователей

личный кабинет пользователя (поля анкеты и фото)

предлагайте варианты, цены, сроки

4 года назад
andreybv
Андрей 
43 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
dawood
22 годаУзбекистан
4 года в сервисе
Был
месяц назад
4 года назад
$126
14 дней
WMZ
Хорошая работа! Сделал все что необходимо и даже больше. Спасибо за работу! Рекомендую!
Отличный заказчик. Всегда идёт на встречу, оплата в срок, всегда на связи и хорошо объясняет задание. Буду рад последующему сотрудничеству.
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