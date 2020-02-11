Правки для браузерной игры.

Здравствуйте, игра по типу legbk.com, на чистом php 5.6 (без фреймворков и cms).

Правки:

1) Сделать радио как в другом исходнике, чтобы все радиостанции были (дизайн и код радио у меня есть).

2) Если во время боя нажимать быстро много раз клавишу Enter, то может произойти баг который даёт двойной опыт игроку и его животному.

3) Кнопка выпуска зверя недолжна работать 2 раза (то есть зверь должен выпускаться 1 раз за бой, сейчас 2 раза за бой выпускается)(в другом нашем исходнике такого бага нет). Скрины прикрепили.

4) Исправить ошибки в файлах errors.log и mysql.log

5) В пещерах не отображается образ второго игрока(в другом нашем исходнике эта проблема решена).

6) Поправить проверку нападений клан войн(в бд таблица clan_wars) и обычных нападений(attack).

7) Поменять id ботов на Центральной площади и чтобы также работало как сейчас(т.к. сами меняли но работа ботов прекращалась т.к. видимо не во всех местах меняли).

8) Сделать чтобы тянуло в бой в хаотичных и групповых боях по истечении времени заявки как сейчас работает при использовании свитка "Нападение".

9) Сделать чтобы при нажатии на кнопку пробел(space) работала как сейчас кнопка Enter (удар в бою).

10) Перенести локацию Торговая улица на место локации Парковая улица, а парковую улицу сдвинуть влево.

11) Фонтан надо почти всё закомментировать чтобы при наведении не было надписи и нельзя было зайти и чтобы не подсвечивалось.

12) Бот в хаотичном бою после своей смерти в логе боя может нанести удар или воскреснуть(в другом нашем исходнике эта проблема решена). Скрин прикрепили.

13) В логах боев иногда не пишется про убийство игроков когда жизнь у них становится 0 или меньше(скрины прикрепили).

14) Включить комментатора в логах боев как включено в другом нашем исходнике (перенести оттуда).

15) У меня есть готовый скрипт который выдаёт промокоды, его нужно настроить под наш сайт. (сами промокоды в наличии есть).

Также нужно будет расписать в каких файлах делали изменения для переноса их на другой домен.

Почти все правки лёгкие, т.к. там многое надо перенести с другого исходника. Срок интересует 3-4 дня.