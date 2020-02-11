Правки для браузерной игры.

Проект более не актуален...
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Здравствуйте, игра по типу legbk.com, на чистом php 5.6 (без фреймворков и cms).
Правки:
1) Сделать радио как в другом исходнике, чтобы все радиостанции были (дизайн и код радио у меня есть).
2) Если во время боя нажимать быстро много раз клавишу Enter, то может произойти баг который даёт двойной опыт игроку и его животному.
3) Кнопка выпуска зверя недолжна работать 2 раза (то есть зверь должен выпускаться 1 раз за бой, сейчас 2 раза за бой выпускается)(в другом нашем исходнике такого бага нет). Скрины прикрепили.
4) Исправить ошибки в файлах errors.log и mysql.log
5) В пещерах не отображается образ второго игрока(в другом нашем исходнике эта проблема решена).
6) Поправить проверку нападений клан войн(в бд таблица clan_wars) и обычных нападений(attack).
7) Поменять id ботов на Центральной площади и чтобы также работало как сейчас(т.к. сами меняли но работа ботов прекращалась т.к. видимо не во всех местах меняли).
8) Сделать чтобы тянуло в бой в хаотичных и групповых боях по истечении времени заявки как сейчас работает при использовании свитка "Нападение".
9) Сделать чтобы при нажатии на кнопку пробел(space) работала как сейчас кнопка Enter (удар в бою).
10) Перенести локацию Торговая улица на место локации Парковая улица, а парковую улицу сдвинуть влево.
11) Фонтан надо почти всё закомментировать чтобы при наведении не было надписи и нельзя было зайти и чтобы не подсвечивалось.
12) Бот в хаотичном бою после своей смерти в логе боя может нанести удар или воскреснуть(в другом нашем исходнике эта проблема решена). Скрин прикрепили.
13) В логах боев иногда не пишется про убийство игроков когда жизнь у них становится 0 или меньше(скрины прикрепили).
14) Включить комментатора в логах боев как включено в другом нашем исходнике (перенести оттуда).
15) У меня есть готовый скрипт который выдаёт промокоды, его нужно настроить под наш сайт. (сами промокоды в наличии есть).
Также нужно будет расписать в каких файлах делали изменения для переноса их на другой домен.
Почти все правки лёгкие, т.к. там многое надо перенести с другого исходника. Срок интересует 3-4 дня.
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