Оптимизация скрипта на php

$20
Веб-программированиеЗакрыт6 заявок201 просмотр
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Есть рабочий скрипт, нужно максимально оптимизировать его под большое число запросов.

Сам скрипт выдам после общения. Фрилансеров однодневок не беспокить.

PHP
4 года назад
pavlovichcat
Николай 
40 летЛатвия
13 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
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