Оптимизация скрипта на php

Проект более не актуален...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть рабочий скрипт, нужно максимально оптимизировать его под большое число запросов.
Сам скрипт выдам после общения. Фрилансеров однодневок не беспокить.
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