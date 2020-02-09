Colorpoints_

Верхнее меню Сделать автоматическим. 1 пункт: =Весь каталог . В нем содержатся все категории 1 уровня с картинками. Пример joom.com Раскрывается при наведении. Как сейчас. Сам пункт ведет на стену категорий. 2 и последующие пункты выбираются автоматически из ...