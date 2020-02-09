Сайт расположен на тестовом домене http://d3.colorpoints.com/ Необходимо 2 доработки. 1. В исходной теме http://d2.colorpoints.com/ на иконках корзины и сравнения есть кружок с количеством товаров. В процессе разработки он пропал - нужно его вернуть. Возможно это настройка ...
Действие аккаунта приостановлено!
—
недостаточно оценок
—
недостаточно рекомендаций
$14
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
—
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей
- Интернет-магазины1 исполнительЗавершен4 года назад
Верхнее меню Сделать автоматическим. 1 пункт: =Весь каталог . В нем содержатся все категории 1 уровня с картинками. Пример joom.com Раскрывается при наведении. Как сейчас. Сам пункт ведет на стену категорий. 2 и последующие пункты выбираются автоматически из ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен4 года назад
Нужно доработать сайт. Версия Opencart 3.0.3.1 (trs-3.0.2.0) 1. Сделать "бесконечная прокрутка товаров" в категории (Infinite Product Scroll | Бесконечная прокрутка товаров), в странице поиска и ОБЯЗАТЕЛЬНО на главной странице в модуле Лучшие товары (Хиты продаж) тоже ...Интернет-магазины1 исполнительЗавершен4 года назад
Отзывы фрилансеров
$14
10 баллов
4 года назад
Все хорошо, всегда на связи, оплата сразу, рекомендую!
Ответный отзыв
Всё сделано оперативно. Предлагаются решения даже лучше требуемых. Рекомендую.
$500
10 баллов
4 года назад
Спасибо за хороший проект! Рекомендую!
Ответный отзыв
Все выполнено в срок. Рекомендую.
$125
10 баллов
4 года назад
Выплата в сроки. Адекватность. Четкое тз. Рекомендую!
Ответный отзыв
Отлично. Задания выполнены. Продолжаем работать.