Colorpoints_

Евгений Colorpoints_

 
47 летБеларусь/Минск
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Дизайн студия Colorpoints

Разработка сайтов под ключ, дизайн-макетов

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$14
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
lex_kosta
Алексей 
35 летКазахстан
13 лет в сервисе
Был
2 дня назад
$14
10 баллов
4 года назад
Необходимо доработать сайт на Opencart 3
Все хорошо, всегда на связи, оплата сразу, рекомендую!
Всё сделано оперативно. Предлагаются решения даже лучше требуемых. Рекомендую.
Ответный отзыв
rastrell
31 годУкраина
11 лет в сервисе
Был
день назад
$500
10 баллов
4 года назад
Доработки сайта на Opencart 3 (поменять верхнее меню)
Спасибо за хороший проект! Рекомендую!
Все выполнено в срок. Рекомендую.
Ответный отзыв
rastrell
31 годУкраина
11 лет в сервисе
Был
день назад
$125
10 баллов
4 года назад
Доработки сайта на Opencart 3(категории, добавить бесконечный скролл)
Выплата в сроки. Адекватность. Четкое тз. Рекомендую!
Отлично. Задания выполнены. Продолжаем работать.
Ответный отзыв