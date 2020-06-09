Необходимо доработать сайт на Opencart 3

  1. Биржа фриланса
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Завершен3 заявки525 просмотров

Сайт расположен на тестовом домене  http://d3.colorpoints.com/ 

Необходимо 2 доработки.

1. В исходной теме  http://d2.colorpoints.com/  на иконках корзины и сравнения есть кружок с количеством товаров. В процессе разработки он пропал - нужно его вернуть. Возможно это настройка где-то я не нашел.

В приложении иллюстрация.

2. Доработать поиск товаров. В поиске превью при наборе поискового слова, нужно добавить туда категории в названии которых встречается поисковые слова. Вот статья на эту тему, нужно сделать для моей версии opencart 3:  https://for-opencart.com/additions/extended-search

Opencart
5 лет назад
Colorpoints_
Евгений 
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Выбранный исполнитель

lex_kosta
Алексей 
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Всё сделано оперативно. Предлагаются решения даже лучше требуемых. Рекомендую.
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lex_kosta
Алексей 
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