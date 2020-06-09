Необходимо доработать сайт на Opencart 3

Сайт расположен на тестовом домене http://d3.colorpoints.com/

Необходимо 2 доработки.

1. В исходной теме http://d2.colorpoints.com/ на иконках корзины и сравнения есть кружок с количеством товаров. В процессе разработки он пропал - нужно его вернуть. Возможно это настройка где-то я не нашел.

В приложении иллюстрация.

2. Доработать поиск товаров. В поиске превью при наборе поискового слова, нужно добавить туда категории в названии которых встречается поисковые слова. Вот статья на эту тему, нужно сделать для моей версии opencart 3: https://for-opencart.com/additions/extended-search