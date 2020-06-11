Доработка интернет-магазина

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Завершен9 заявок619 просмотров

Есть готовый магазин на OpenCart 3, который нужно выложить на сервер.

Сайт нужно подключить к Google Analytics. Должно быть https шифрование.

Также нужно исправить ошибку:

В списке товаров некоторые фотографии исчезают при наведении курсора.

Отвечу на все вопросы

Opencart
5 лет назад
owen1877
Евгений 
27 лет
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4 года назад

Выбранный исполнитель

dev2studio
Дмитрий 
31 год
10 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
5 лет назад
$25
1 день
Escrow
Всё было выполнено качественно и быстрее, чем ожидалось. Спасибо за проведенную работу!
Отличный заказчик, связь 100%, четко составленное ТЗ Оплата своевременно! Рекомендую

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