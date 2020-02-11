Back-end доработки

Имеющийся скрипт нужно доработать, что бы он мог работать во вложенной папке домена, сейчас он со своим роутингом способен работать только в корневой папке домена. Так же нужно доработать роутинг, что бы страницы товара имели URL вида: [b]/название_категории/имя_товара[/b] вместо: ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо выполнить пару заданий по бэку для сайта.
1) Присутствует страница пользователя, после регистрации он попадает на свой личный кабинет.
Нужно генерировать страничку по шаблону, чтобы пользователь получал уникальный id в адресной строке.
2) Нужно в профиле добавить уровень пользователя, будет высчитываться из сумм сделок.
(история транзакции, отправка сообщений с нужной валютой полностью настроены)
3) Так же нужно организовать изменение резервов на сайте-обменнике, просто добавить в профиль к админу табличку:
Валюта RUB- 100.000P
Валюта BTC - 0.1111BTC
и т.д.
4) нужно настроить автоматическое обновление валют на обменнике. всё готово, только нужно тянуть откуда-нибудь курсы.
Более подробно опишу всё в ЛС.
Далее появятся доп. задания и постоянная работа.
Необходимо уметь работать с БД, PHP
- Похожие заказы
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен4 года назад
Есть URL-ы вида https://domen.ru/subdirectory/article-1.html https://domen.ru/subdirectory/show.html .... https://domen.ru/subdirectory/news-n.html Нужно исключить фрагмент "subdirectory/" и перенаправлять на: https://domen.ru/article-1.html https://domen.ru/show.html .... https://domen.ru/news-n.html Прошу указать сроки и стоимость работы.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт4 года назад
- $50
Свёрстанный сайт нужно загрузить на домен и подключить всё необходимое, создать страницы разделов, удобную админку для постановки статей, фото, видео на сайтВеб-программирование8 заявокЗакрыт4 года назад
1+1=? Нужен парсер, который соберет содержимое следующих строк http://catalog.expocentr.ru/catalog.php?wyst_id=171Веб-программирование10 заявокЗакрыт4 года назад
Доделать сайт на DLE задание в приложение!Веб-программирование1 заявкаЗакрыт4 года назад
- $15
Необходимо сделать возможность выбора города на сайте.Закрыт4 года назад
Верхнее меню Сделать автоматическим. 1 пункт: =Весь каталог . В нем содержатся все категории 1 уровня с картинками. Пример joom.com Раскрывается при наведении. Как сейчас. Сам пункт ведет на стену категорий. 2 и последующие пункты выбираются автоматически из ...Завершен4 года назад
Требуется работа (Магистерская диссертация) по специальности 02.04.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем, профиль программы - Информационные системы и технологии. Сроки защиты не установлены, ориентировочно первая декада июня. Первые наработки и эскизы требуются до конца февраля. ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт4 года назад
Требуется программист с опытом работы на PHP. Нужно переделать старый сайт с новым движком. Необходимо знакоство с фототошопом и хороший вкус :) Что то типа этого надо будет сделать. [url=https://www.classictilenewyork.com/]https://www.classictilenewyork.com/[/url]Веб-программирование5 заявокЗакрыт4 года назад
Ищу людей, которые способны писать скрипты для сайтов. Например - взаимные лайки и отправка сообщений.Закрыт4 года назад