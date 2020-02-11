Back-end доработки

$40
Веб-программированиеЗакрыт2 заявки119 просмотров
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Необходимо выполнить пару заданий по бэку для сайта.

1) Присутствует страница пользователя, после регистрации он попадает на свой личный кабинет.

Нужно генерировать страничку по шаблону, чтобы пользователь получал уникальный id в адресной строке.

2) Нужно в профиле добавить уровень пользователя, будет высчитываться из сумм сделок.

(история транзакции, отправка сообщений с нужной валютой полностью настроены)

3) Так же нужно организовать изменение резервов на сайте-обменнике, просто добавить в профиль к админу табличку:

Валюта RUB- 100.000P

Валюта BTC - 0.1111BTC

и т.д.

4) нужно настроить автоматическое обновление валют на обменнике. всё готово, только нужно тянуть откуда-нибудь курсы.

Более подробно опишу всё в ЛС.

Далее появятся доп. задания и постоянная работа.

Необходимо уметь работать с БД, PHP

4 года назад
nolis
24 годаРоссия
4 года в сервисе
Был
2 года назад