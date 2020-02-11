Back-end доработки

Необходимо выполнить пару заданий по бэку для сайта.

1) Присутствует страница пользователя, после регистрации он попадает на свой личный кабинет.

Нужно генерировать страничку по шаблону, чтобы пользователь получал уникальный id в адресной строке.

2) Нужно в профиле добавить уровень пользователя, будет высчитываться из сумм сделок.

(история транзакции, отправка сообщений с нужной валютой полностью настроены)

3) Так же нужно организовать изменение резервов на сайте-обменнике, просто добавить в профиль к админу табличку:

Валюта RUB- 100.000P

Валюта BTC - 0.1111BTC

и т.д.

4) нужно настроить автоматическое обновление валют на обменнике. всё готово, только нужно тянуть откуда-нибудь курсы.

Более подробно опишу всё в ЛС.

Далее появятся доп. задания и постоянная работа.

Необходимо уметь работать с БД, PHP