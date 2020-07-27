Прикрутить оплату paypal на сайт

Есть готовый сайт, работающий на фреймворке Laravel, используется PHP версии 5.5.9, OC Ubuntu 14.04. Требуется сделать на сайте авторизацию через Steam. Просьба писать только разбирающимся людям!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно на сайт прикрутить оплату paypal .
Сайт на php+mysql
Заказ формируется пишется в базу в таблицу orders (id, phone, email, company, fio, adres, comm)
и сами товары orders_goods
name – название
kol – кол-во
sum – сумма
order_id – id заказа
Соответственно товаров в заказе может быть несколько.
1) Есть страница с заказом, где вся эта информация выводится, нужно сформировать кнопку форму для оплаты Paypal
2) сделать проверку платежа, отметить в базе что заказ оплачен
Обязательно ли нужен бизнес аккаунт, или можно обойтись личным?
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