Прикрутить оплату paypal на сайт

Нужно на сайт прикрутить оплату paypal .

Сайт на php+mysql

Заказ формируется пишется в базу в таблицу orders (id, phone, email, company, fio, adres, comm)

и сами товары orders_goods

name – название

kol – кол-во

sum – сумма

order_id – id заказа

Соответственно товаров в заказе может быть несколько.

1) Есть страница с заказом, где вся эта информация выводится, нужно сформировать кнопку форму для оплаты Paypal

2) сделать проверку платежа, отметить в базе что заказ оплачен

Обязательно ли нужен бизнес аккаунт, или можно обойтись личным?