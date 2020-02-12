Есть сайт на WP - услуги, консультации. Есть инфопродукт - гайд, мануал, страница под него. Необходимо создать простое техническое решение без участия известных агрегаторов, чтобы мануал продавался через Яндекс.Деньги и отправлялся автоматически на почту покупателю. Как я ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Написать класс на PHP
- Похожие заказы
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен4 года назад
Наш сайт занимается розничной торговлей ритуальных памятников. Конструктор благоустройства захоронения – программа, позволяющая посетителю сайта, из имеющихся товаров сайта свизуализировать (сконструировать) собственный проект благоустройства. Главный критерий конструктора -это удобство его использования. Более подробные данные в ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт4 года назад
CMS сайта: WordPress Бюджет – обсуждается с исполнителем. Необходимо разработать (или установить и правильно настроить) модуль для онлайн записи для сайта автотехцентра. Модуль должен быть оформлен в стилистике сайта. Что должен себя включать модуль: - выбор одной или несколько ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт4 года назад
Вот пример: soprano.cf/wl Требуется сделать отдельную страницу с которой можно редактировать текст и контактыЗакрыт4 года назад
- $11
Нужно написать модуль дополнительных закладок как показано на скриншоте. Сайт [url=http://myanianime.ru/]http://myanianime.ru[/url]Закрыт4 года назад
- $160
Разработка Telegramm бота - срочно! Имеется ТЗ - покажу исполнителю Бюджет 10 000 рублей Оплата строго по готовности продукта, БЕЗ авансов Оставляйте ваш скайп для связиВеб-программирование6 заявокЗакрыт4 года назад
В личном кабинете магазина на prom.ua есть страница данными которые нужно парсить в ексель Какие данные нужно получить? [list][*]наименование товара[*]кол-во кликов по определенному товару[*]сумма расхода по определенному товару[*]фиксировать данные по дням (сумма расхода и кол-во кликов должны ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен4 года назад
Есть сеть сайтов, написанных на Yii Нужен человек на доработку и поддержку. Опыт знаний по yii - должен быть уверенный. Присылайте свои примеры работ на Yii, с каждым свяжусь и обсудим.Веб-программирование9 заявокЗакрыт4 года назад
- $30
[url=https://beaver.eginkaman.com/station/3]https://beaver.eginkaman.com/station/3[/url] - сюда поступают данные с реальных устройств Нужно: Передать новые данные в переменную window.chartData и вызвать функцию chartUpdate() Т.е при выборе бОльшего периода нужно что бы на графике соответственно отбражались собранные данные. Все данные мы получаем с time ...Закрыт4 года назад
- $8
сайт [url=https://ortho-ural.ru/]https://ortho-ural.ru/[/url]Веб-программирование2 заявкиЗакрыт4 года назад