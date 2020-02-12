Доработать сайт и заняться его продвижением

Нужно на сайт прикрутить оплату paypal . Сайт на php+mysql Заказ формируется пишется в базу в таблицу orders (id, phone, email, company, fio, adres, comm) и сами товары orders_goods name – название kol – кол-во sum – сумма order_id – id заказа Соответственно ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Мой сайт design58.ru. Не корректна мобильная версия, плохо прорисованы контакты – это то что я могу оценить как человек привыкший обращать внимание на визуальную часть. Допускаю что есть технические ошибки кот. нужно исправить прежде чем заниматься продвижением. Что посоветуете, сколько будут стоить услуги?
Сайт на Joomla
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