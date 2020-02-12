Доработать сайт и заняться его продвижением

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки166 просмотров
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Мой сайт design58.ru. Не корректна мобильная версия, плохо прорисованы контакты – это то что я могу оценить как человек привыкший обращать внимание на визуальную часть. Допускаю что есть технические ошибки кот. нужно исправить прежде чем заниматься продвижением. Что посоветуете, сколько будут стоить услуги?

Сайт на Joomla

4 года назад
olegolegator
33 годаУкраина
4 года в сервисе
Был
4 года назад
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