Доработать сайт и заняться его продвижением

Мой сайт design58.ru. Не корректна мобильная версия, плохо прорисованы контакты – это то что я могу оценить как человек привыкший обращать внимание на визуальную часть. Допускаю что есть технические ошибки кот. нужно исправить прежде чем заниматься продвижением. Что посоветуете, сколько будут стоить услуги?

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