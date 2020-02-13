Мой сайт design58.ru. Не корректна мобильная версия, плохо прорисованы контакты – это то что я могу оценить как человек привыкший обращать внимание на визуальную часть. Допускаю что есть технические ошибки кот. нужно исправить прежде чем ...
Создание анкеты на сайта (анкета есть, нужно сдать другую)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
CMS Wordpress
Создать анкету на стр https://pattayadolphinarium.com/booking-request
(все элементы дизайна присутствуют на сайте)
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Анкета:
Application form for attending the Dolphin Assisted Rehabilitation
method presentation.
15th of March at 10:30 at Pattaya Dolphinarium.
1. Last name
2. First name
3. I am a:
- parent of a child with special needs,
- professional that works with children with special needs,
- the person who has an interest in the new methods of working with kids
with special needs
4. Telephone number
5. Email
6. How many people will attend with me
I want to join the presentation on the 15 of March.
Submit
Thank you for your application form. We will send you detailed
information via email.
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Анкету которая сейчас находится на стр https://pattayadolphinarium.com/booking-request перенести на другой урл
Сайт на 3-х языках, форма тоже на 3-х я зыках.
ЗАДАЧА срочна, нужно сделать сегодня, максимум завтра.
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