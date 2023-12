Создание анкеты на сайта (анкета есть, нужно сдать другую)

CMS Wordpress

Создать анкету на стр https://pattayadolphinarium.com/booking-request

(все элементы дизайна присутствуют на сайте)

------------

Анкета:

Application form for attending the Dolphin Assisted Rehabilitation

method presentation.

15th of March at 10:30 at Pattaya Dolphinarium.

1. Last name

2. First name

3. I am a:

- parent of a child with special needs,

- professional that works with children with special needs,

- the person who has an interest in the new methods of working with kids

with special needs

4. Telephone number

5. Email

6. How many people will attend with me

I want to join the presentation on the 15 of March.

Submit

Thank you for your application form. We will send you detailed

information via email.

-------------

Анкету которая сейчас находится на стр https://pattayadolphinarium.com/booking-request перенести на другой урл

Сайт на 3-х языках, форма тоже на 3-х я зыках.

ЗАДАЧА срочна, нужно сделать сегодня, максимум завтра.