Нужно сделать простенькую таскилку учёта рабочего времени сотрудников

Веб-программированиеЗавершен7 заявок182 просмотра
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Основной стек который скорей всего понадобится js(выше среднего)+php+mysql

Полное тз по запросу

4 года назад
denis7778
39 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
Efim_Master
Ефим 
26 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
$250
7 дней
Всё хорошо Сработались
Отличный заказчик! Приятен в общении, четко ставит задачи, вовремя отправляет материалы. Во время работы предоставлял схемы, отвечал на вопросы по проекту. Работы оплачены полностью и в срок. Остался доволен сотрудничеством.
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