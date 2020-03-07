В портал посвященный недвижимости необходимо добавить модуль регистрации жильцов. Подробное тех. задание лично. Обязательные требования: - опыт ASP.NET MVC от 3 лет - MS SQL + Entity Framework - JS, HTML5
Нужно сделать простенькую таскилку учёта рабочего времени сотрудников
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Основной стек который скорей всего понадобится js(выше среднего)+php+mysql
Полное тз по запросу
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