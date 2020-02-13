Скрипт содержания и голосования для CMS Wordpress

Здравствуйте! Необходимо создать кулинарный сайт на самописе. На сайте будет 4 типа страниц: главная, страница раздела со списком рубрик, страница рубрики и страница рецепта. Главная - [url=https://pit6262.github.io/culynary/index.html]https://pit6262.github.io/culynary/index.html[/url] Раздел - Страница раздела не отрисована и не сверстана, т.к. решено сделать ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для сайта под управлением CMS Wordpress, необходимо реализовать скрипт содержания и голосования по примеру как на сайте - https://clck.ru/MCQce (http://prntscr.com/r1dew1 и http://prntscr.com/r1dfdz).
Жду предложений с ценами и реальными сроками выполнения.
ТЗ - https://docs.google.com/document/d/18TsXQaAoRFDttdqZSh4XpGLwxrqUSPsq_vm_0EMKK-4/edit#heading=h.o91efcp1dur6
- Похожие заказы
- Веб-программирование9 заявокЗакрыт4 года назад
Основной стек который скорей всего понадобится js(выше среднего)+php+mysql Полное тз по запросуВеб-программирование1 исполнительЗавершен4 года назад
- $2000
В портал посвященный недвижимости необходимо добавить модуль регистрации жильцов. Подробное тех. задание лично. Обязательные требования: - опыт ASP.NET MVC от 3 лет - MS SQL + Entity Framework - JS, HTML5Веб-программирование2 заявкиЗакрыт4 года назад
1. Поиск. Есть проблема связанная с особенностями поиска на сайте. Для примера: Если пользователь забивает точное название бренда, для примера "levi's", то у него есть результат поиска , если вводит "levis"поиск не работает. Нужно сделать так, чтобы поиск ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт4 года назад
Нужен JS специалист. Необходимо реализовать анимацию первого экрана. Пример реализации - https://dribbble.com/shots/4655033-SOLID-BlackВеб-программирование1 заявкаЗакрыт4 года назад
Требуется исправить php скрипт. На данный момент что-то с кодировкой, вместо текста "???"Веб-программирование11 заявокЗакрыт4 года назад
- $100
Требуется создать скрипт оплаты на сайте через сервис card2card. Скажем так, по факту, это перевод с карты на карту, но в стиле обычной оплаты (номер карты получателя подставляется автоматически скриптом) Т.е. данные карты отправителя и карты получателя ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт4 года назад
Всё свёрстано, верстать ничего не нужно. Только безопасная сделка. Есть: [list][*]Битрикс последней версии[*]Компонент заказа - фронт компонента на VueJS (BX.Vue.create), бек - class.php с реализацией интерфейса Controllerable (обращение к методам класса через ajax BX.ajax.runComponentAction)[/list] Необходимо сделать так, чтобы он ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт4 года назад
Dolibarr Dolibarr ERP CRM – это современный программный пакет для управления деятельностью вашей компании или фонда (контакты, поставщики, счета-фактуры, заказы, акции, повестка дня, ...). Это программное обеспечение с открытым исходным кодом (написанное на языке PHP), предназначенное ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт4 года назад
Пример сайта: soprano.cf/wl/index.html Нужно менять контакты из отдельной страницы(что бы не заходить каждый раз на ftp)Веб-программирование1 исполнительЗавершен4 года назад