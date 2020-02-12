Leaflet подгрузка при навигации

Есть множество полигонов (1 500 000 шт.).

Реализовать подгрузку полигонов при навигации на карту при зуме от 15 и больше, т.е. подгружать на карту полигоны только

к отображаемой области из всего множества.

Все полигоны должны быть кликабельны. При клике на полигон в popup вывести "ID" (JSON: {id:1;name:"poly 1"}, {id:2,name:"poly 2"})

Без использования сторонних сервисов.

Например при масштабе:

- Виден весь город – не оторажать полигоны

- Видны здания и крупнее- отображать полигоны порционно при навигации.

Данные хранятся в MySQL;

От Вас: стоимость, сроки.