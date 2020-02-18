Создание сайта - YII2

Нужен скрипт, который позволит вывести товары из базы, и совершить оплату. Детали в ТЗ ниже. https://docs.google.com/document/d/1lLAqh7Xl-eW8TLedfk9fkFh4lp5l6em2lPzbQSry8BI/edit?usp=sharing Не нужно предлагать реализовать ИМ, тут нет корзины, тут нет привязки к мерчантам по олпате. Читаем ТЗ и делаем. По факту работы ...