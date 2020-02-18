Создание сайта - YII2

Веб-программированиеЗакрыт12 заявок213 просмотров
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Нужно сделать сайт-каталог с личным кабинетом  и системой фильтров.

У вас должен быть опыт работы с фреймворком YII2, разработка больших многоязычных проектов. Указывайте ваши скилы, примеры сайтов которые вы делали. 

4 года назад
guest_15740069445121
4 года в сервисе
Был
4 года назад
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