Создание сайта - YII2

Для сайта под управлением CMS Wordpress, необходимо реализовать скрипт содержания и голосования по примеру как на сайте - https://clck.ru/MCQce (http://prntscr.com/r1dew1 и http://prntscr.com/r1dfdz). Жду предложений с ценами и реальными сроками выполнения. ТЗ - https://docs.google.com/document/d/18TsXQaAoRFDttdqZSh4XpGLwxrqUSPsq_vm_0EMKK-4/edit#heading=h.o91efcp1dur6
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать сайт-каталог с личным кабинетом и системой фильтров.
У вас должен быть опыт работы с фреймворком YII2, разработка больших многоязычных проектов. Указывайте ваши скилы, примеры сайтов которые вы делали.
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